Шины на автомобиль

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Re: Шины на автомобиль

Новое сообщение ymka » 14 мар 2019, 22:22

Привет ,если вы хотите приобрести хорошие шины и диски, то вам нужно обратить внимание на портал https://koleso.ru ,здесь продаются прекрасные шины и диски

Вам нравится такой ресурс, и мне нравится



ymka
Писатель
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Шины на автомобиль

Новое сообщение Vanya_vanya » 15 май 2019, 15:30

Слышал о таком сайте, но никогда не обращался
Vanya_vanya
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Шины на автомобиль

Новое сообщение Smidt » 15 сен 2019, 17:37

Брат там покупал резину у них при ее покупке услуги шиномонтажа бесплатно
Smidt
Писатель
 
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