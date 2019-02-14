Билеты на поезд
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Билеты на поезд
Добрый вечер. Ребят, а вы где покупаете ЖД билеты? На этом вот сайте https://rzdclick.ru/bilety/moskva/saransk/ не пробовали брать? Где можно их покупать с максимальной выгодой?
- Samantha
- Писатель
-
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
Re: Билеты на поезд
Я в кассе заранее билеты покупаю.
- Komar
- Читатель
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
-
Re: Билеты на поезд
стремный сайт
- Vanya_vanya
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
-
Re: Билеты на поезд
Я не люблю на поезде ездить, предпочитаю автобусы.
А вы знаете что сейчас можно заказать билеты на автобус онлайн, что бы не стоять за билет у касс и не трать на это свое личное время, я все время заказываю билеты на автобус Запорожье -Киев тут https://inbus.ua/ru/bus-zaporizhzhia-kyiv так как мне это надо по работе очень удобно и выгодно.
- docent2019
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 5