docent2019 » 17 апр 2021, 14:27

Я не люблю на поезде ездить, предпочитаю автобусы.

А вы знаете что сейчас можно заказать билеты на автобус онлайн, что бы не стоять за билет у касс и не трать на это свое личное время, я все время заказываю билеты на автобус Запорожье -Киев тут https://inbus.ua/ru/bus-zaporizhzhia-kyiv так как мне это надо по работе очень удобно и выгодно.