Билеты на поезд

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Билеты на поезд

Новое сообщение Samantha » 14 фев 2019, 16:51

Добрый вечер. Ребят, а вы где покупаете ЖД билеты? На этом вот сайте https://rzdclick.ru/bilety/moskva/saransk/ не пробовали брать? Где можно их покупать с максимальной выгодой?


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Билеты на поезд

Новое сообщение Komar » 10 апр 2019, 14:40

Я в кассе заранее билеты покупаю.
Komar
Читатель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Re: Билеты на поезд

Новое сообщение Vanya_vanya » 15 май 2019, 15:29

стремный сайт
Vanya_vanya
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Билеты на поезд

Новое сообщение docent2019 » 17 апр 2021, 14:27

Я не люблю на поезде ездить, предпочитаю автобусы.

А вы знаете что сейчас можно заказать билеты на автобус онлайн, что бы не стоять за билет у касс и не трать на это свое личное время, я все время заказываю билеты на автобус Запорожье -Киев тут https://inbus.ua/ru/bus-zaporizhzhia-kyiv так как мне это надо по работе очень удобно и выгодно.

docent2019
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
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