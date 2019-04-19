Нужно ошиповать резину.
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Нужно ошиповать резину.
Нужно ошиповать мне резину чтобы на следующий год у меня уже все было готово для переобувания,вы мне могли бы посоветовать сервис или компанию где я смогу это сделать в Санкт Петербурге ?
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Нужно ошиповать резину.
не везде еще и хорошо ее могут ошиповать так что в любом случае вам придется еще узнавать где данный вид работы качественно выполняют,по цене также вам точно могу сказать что это вам обойдется.
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Нужно ошиповать резину.
Как и на счет любой работы стоит как следует все узнавать и пробивать куда лучше всего будет обратиться чтобы все сделали хорошо и качественно,я на счет ошиповки обращался в эту фирму http://avto-ship.com они все сделали очень хорошо,цены у них вполне нормальные,делают очень качественно я даже всем друзьям рекомендовал данную фирму.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Нужно ошиповать резину.
А если производитель не предусмотрел тако ошиповки?
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Нужно ошиповать резину.
Smidt писал(а):А если производитель не предусмотрел тако ошиповки?
Если есть желание можно купить зимние шины с ошиповкой от производителя, я так делал даже не знал что ошиповать можно резину и потом, зашел на http://www.pokrishka.ru и упил у них резину зимнюю и диски под нее, чтобы обходиться без шиномонтажа, а менять самому колеса по сезону
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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