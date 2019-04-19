Нужно ошиповать резину.

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Нужно ошиповать резину.

Новое сообщение Alyabyev » 19 апр 2019, 03:28

Нужно ошиповать мне резину чтобы на следующий год у меня уже все было готово для переобувания,вы мне могли бы посоветовать сервис или компанию где я смогу это сделать в Санкт Петербурге ?


Alyabyev
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Re: Нужно ошиповать резину.

Новое сообщение Flyer » 19 апр 2019, 11:53

не везде еще и хорошо ее могут ошиповать так что в любом случае вам придется еще узнавать где данный вид работы качественно выполняют,по цене также вам точно могу сказать что это вам обойдется.
Flyer
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Re: Нужно ошиповать резину.

Новое сообщение Laurent » 19 апр 2019, 14:36

Как и на счет любой работы стоит как следует все узнавать и пробивать куда лучше всего будет обратиться чтобы все сделали хорошо и качественно,я на счет ошиповки обращался в эту фирму http://avto-ship.com они все сделали очень хорошо,цены у них вполне нормальные,делают очень качественно я даже всем друзьям рекомендовал данную фирму.
Laurent
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Re: Нужно ошиповать резину.

Новое сообщение Smidt » 21 июл 2019, 20:54

А если производитель не предусмотрел тако ошиповки?
Smidt
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Re: Нужно ошиповать резину.

Новое сообщение glebushka » 21 июл 2019, 21:13

Smidt писал(а):А если производитель не предусмотрел тако ошиповки?

Если есть желание можно купить зимние шины с ошиповкой от производителя, я так делал даже не знал что ошиповать можно резину и потом, зашел на http://www.pokrishka.ru и упил у них резину зимнюю и диски под нее, чтобы обходиться без шиномонтажа, а менять самому колеса по сезону

glebushka
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