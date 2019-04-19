glebushka » 21 июл 2019, 21:13

Smidt писал(а): А если производитель не предусмотрел тако ошиповки?

Если есть желание можно купить зимние шины с ошиповкой от производителя, я так делал даже не знал что ошиповать можно резину и потом, зашел на http://www.pokrishka.ru и упил у них резину зимнюю и диски под нее, чтобы обходиться без шиномонтажа, а менять самому колеса по сезону