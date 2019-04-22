Коммунальные автомобили
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Коммунальные автомобили
Подскажите хорошую компанию, которая занимается продажей коммунальных машин? Для уборки территории на предприятии нужны. И, если можно, с хар-кой самих авто
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Коммунальные автомобили
Камазы берите, наши мощные, для всего сгодятся, да и стоимость позволяет. Не такие дорогие как зарубежные, у нас вон вся коммуналка на них держится
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Коммунальные автомобили
Лучше на предприятиях искать или непосредственно у производителей. Еще смотря какие вам нужны и по стоимости тоже уточните
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Коммунальные автомобили
Так вы и правда, обращайтесь в компанию, где этим и занимаются. У меня знакомому такая машина нужна была, так вот он взял от завода производителя "Коммаш" https://www.kommash.ru/ Качество самих машин высокое, отзывы положительные, да и мой знакомый хорошо отзывается. Поэтому настоятельно рекомендую зайти на сайт и посмотреть.
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Коммунальные автомобили
Даже отличная
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Коммунальные автомобили
Если по документам все нормально, то можно провести оценку авто и продать через услуги автовыкуп https://skup-auto.com/ это отличный вариант, когда нужно максимально быстро продать автомобиль и выручить деньги. Советую посмотреть, по ссылке все условия по которым работает компания - именно с ней мы имели дело, остались довольны. Решили совместно вопрос в течении трех дней.
- AlimovaVera
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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