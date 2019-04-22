Коммунальные автомобили

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Коммунальные автомобили

Новое сообщение kozlovvalera » 22 апр 2019, 15:55

Подскажите хорошую компанию, которая занимается продажей коммунальных машин? Для уборки территории на предприятии нужны. И, если можно, с хар-кой самих авто


kozlovvalera
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Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Коммунальные автомобили

Новое сообщение Senindmitriy » 22 апр 2019, 22:47

Камазы берите, наши мощные, для всего сгодятся, да и стоимость позволяет. Не такие дорогие как зарубежные, у нас вон вся коммуналка на них держится
Senindmitriy
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Коммунальные автомобили

Новое сообщение Григорий Савченко » 23 апр 2019, 13:08

Лучше на предприятиях искать или непосредственно у производителей. Еще смотря какие вам нужны и по стоимости тоже уточните
Григорий Савченко
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Коммунальные автомобили

Новое сообщение Станислав Саргаев » 23 апр 2019, 18:09

Так вы и правда, обращайтесь в компанию, где этим и занимаются. У меня знакомому такая машина нужна была, так вот он взял от завода производителя "Коммаш" https://www.kommash.ru/ Качество самих машин высокое, отзывы положительные, да и мой знакомый хорошо отзывается. Поэтому настоятельно рекомендую зайти на сайт и посмотреть.
Станислав Саргаев
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Коммунальные автомобили

Новое сообщение Vanya_vanya » 15 май 2019, 15:29

Даже отличная
Vanya_vanya
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Сообщения: 49
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Коммунальные автомобили

Новое сообщение AlimovaVera » 17 ноя 2021, 18:50

Если по документам все нормально, то можно провести оценку авто и продать через услуги автовыкуп https://skup-auto.com/ это отличный вариант, когда нужно максимально быстро продать автомобиль и выручить деньги. Советую посмотреть, по ссылке все условия по которым работает компания - именно с ней мы имели дело, остались довольны. Решили совместно вопрос в течении трех дней.
AlimovaVera
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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