нужны услуги эвакуатора

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нужны услуги эвакуатора

Новое сообщение Dima » 28 апр 2019, 15:23

нужны услуги эвакуатора в Питере но не могу выбрать Какой лучше подойдёт для моей легковой машины, должен такой быть чтобы приезжал быстро, часто бывают поломки


Dima
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Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: нужны услуги эвакуатора

Новое сообщение ВиллиВОнка » 28 апр 2019, 19:09

Я думаю что Никакой эвакуатор вам быстро не будет приезжать потому что это всё учитывается по мере занятости
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: нужны услуги эвакуатора

Новое сообщение Карабас » 29 апр 2019, 00:46

Если вам нужны услуги эвакуатора в Питере, я вам рекомендую обратиться за такими услугами в компанию https://mavaspb.ru личная Там постоянно вызывай эвакуатор когда у меня ломается Моя машина ломается Она часто
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: нужны услуги эвакуатора

Новое сообщение ivvi » 08 май 2019, 13:02

Вы можете всегда заказать услуги эвакуатора через данный сервис https://www.evakuator-mos.ru/ здесь вы увидите какие эвакуаторы на данный момент ближе всего к вам и не придется переплачивать
ivvi
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: нужны услуги эвакуатора

Новое сообщение ira19840 » 07 июл 2021, 15:22

А нам здесь очень помогли https://pick-up.kharkov.ua/, хотя дело было ночью, но приехали оперативно. Да и по ценам у них достаточно выгодно. Если кому нужно, можете обращаться.
ira19840
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 11:52
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