Нужны диски

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Нужны диски

Новое сообщение Samantha » 30 апр 2019, 09:18

Всем привет. Нужен комплект штампованных дисков 4/98 R14. В Гросте https://grosta.ru/ вот нашла за 1650 руб. Где посоветуете еще глянуть? Заранее спасибо.


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Нужны диски

Новое сообщение s0s0_30 » 26 фев 2020, 22:52

я покупал себе диски здесь, очень доволен https://allforcar.in.ua/
s0s0_30
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2020, 22:50
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