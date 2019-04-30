Нужны диски
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Нужны диски
Всем привет. Нужен комплект штампованных дисков 4/98 R14. В Гросте https://grosta.ru/ вот нашла за 1650 руб. Где посоветуете еще глянуть? Заранее спасибо.
- Samantha
- Писатель
-
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
Re: Нужны диски
я покупал себе диски здесь, очень доволен https://allforcar.in.ua/
- s0s0_30
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 фев 2020, 22:50
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3