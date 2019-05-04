Мониторинг транспорта
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Мониторинг транспорта
Всем привет и хорошего настроения. Подскажите форумчане, реально вообще, каким-нибудь образом проследить за гружённой фурой, если да, то как это сделать.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мониторинг транспорта
Может через спутник как-то можно, хотя я точно в этом не уверен и не знаю каким образом это сделать.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Мониторинг транспорта
Чтобы проследить за любым транспортом, необходима особая спутниковая система слежения, вы её к слову вот тут заказать сможете http://www.trackgps.ru Эта компания без помощи других производит трекеры и разрабатывает ГЛОНАСС и GPS мониторинг для легковых, грузовых транспортных средств и спецтехники.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мониторинг транспорта
Мониторить транспорт нужно сливают бензин ездят непонятно куда
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Мониторинг транспорта
Те кто сливает они мониторинга не боятся. Покупают в магазинах https://baza007.ru/podavitel_svyazi_bla ... ki-glonass мощные подавители связи Глонасс и делают что захотят в ситуации когда твою машину уже "не видно"glebushka писал(а):Мониторить транспорт нужно сливают бензин ездят непонятно куда
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Дихат
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 ноя 2019, 12:37
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Re: Мониторинг транспорта
Сфера Контроля занимается продажей, установкой, настройкой, ремонтом тахографов, систем ГЛОНАСС и спец.оборудования. Заказать тахограф для грузовиков.
- georgen
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 13:44
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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