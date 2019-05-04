Мониторинг транспорта

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Мониторинг транспорта

Новое сообщение ymka » 04 май 2019, 23:39

Всем привет и хорошего настроения. Подскажите форумчане, реально вообще, каким-нибудь образом проследить за гружённой фурой, если да, то как это сделать.


ymka
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Сообщения: 99
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение Вармолей » 04 май 2019, 23:40

Может через спутник как-то можно, хотя я точно в этом не уверен и не знаю каким образом это сделать.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 71
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение vivary » 04 май 2019, 23:42

Чтобы проследить за любым транспортом, необходима особая спутниковая система слежения, вы её к слову вот тут заказать сможете http://www.trackgps.ru Эта компания без помощи других производит трекеры и разрабатывает ГЛОНАСС и GPS мониторинг для легковых, грузовых транспортных средств и спецтехники.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение glebushka » 29 июл 2019, 13:38

Мониторить транспорт нужно сливают бензин ездят непонятно куда
glebushka
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Сообщения: 73
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение Дихат » 05 ноя 2019, 12:42

glebushka писал(а):Мониторить транспорт нужно сливают бензин ездят непонятно куда
Те кто сливает они мониторинга не боятся. Покупают в магазинах https://baza007.ru/podavitel_svyazi_bla ... ki-glonass мощные подавители связи Глонасс и делают что захотят в ситуации когда твою машину уже "не видно"
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Дихат
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 ноя 2019, 12:37
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение georgen » 22 ноя 2021, 13:20

Сфера Контроля занимается продажей, установкой, настройкой, ремонтом тахографов, систем ГЛОНАСС и спец.оборудования. Заказать тахограф для грузовиков.
georgen
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Сообщения: 17
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