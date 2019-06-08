Рейка

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Рейка

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 22:57

у меня Mazda 3 и на неё нужно купить рулевую рейку, не подскажите где можно купить оригинальную рулевую рейку на Mazda 3


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Рейка

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 22:58

Вы можете купить оригинальную рейку для Mazda в любом интернет-магазине, вам нужно только найти оригинальную запчасть, чтобы быть оригинальной
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Рейка

Новое сообщение ymka » 11 июн 2019, 18:48

я бы вот для вас порекомендовал управляющую рейку брать лишь в разборе другими словами находить на досках объявлений бэушные запасные части и там уже брать но перед тем как приобрести глядеть на её оригинальность А если вы не не разбирать в запасных частях то для вас можно просто приобрести их на данном веб-сайте для Мазда https://japan-cars.com.ua
ymka
Фанат
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Рейка

Новое сообщение LVS » 16 июн 2019, 23:26

У меня тоже самое было только с Опелем Астра
LVS
Фанат
 
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Рейка

Новое сообщение Prokl » 17 июн 2019, 00:02

LVS писал(а):У меня тоже самое было только с Опелем Астра

На опеля проще достать запчасти, вон запчасти опель на жебрунова 4 продаются какие угодно смотрите, Скаробей-М продает их, в интернете их сайт называется вдопель и точка ру конечно же в конце, если хотите заказывайте запчасти там

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Рейка

Новое сообщение АртемKolls » 29 июл 2021, 15:32

А какие на сегодняшний день есть актуальные предложения по онлайн-магазиннам запчастей с адекватными ценами?
АртемKolls
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 15:02
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