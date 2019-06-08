Рейка
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Рейка
у меня Mazda 3 и на неё нужно купить рулевую рейку, не подскажите где можно купить оригинальную рулевую рейку на Mazda 3
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Рейка
Вы можете купить оригинальную рейку для Mazda в любом интернет-магазине, вам нужно только найти оригинальную запчасть, чтобы быть оригинальной
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Рейка
я бы вот для вас порекомендовал управляющую рейку брать лишь в разборе другими словами находить на досках объявлений бэушные запасные части и там уже брать но перед тем как приобрести глядеть на её оригинальность А если вы не не разбирать в запасных частях то для вас можно просто приобрести их на данном веб-сайте для Мазда https://japan-cars.com.ua
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Рейка
У меня тоже самое было только с Опелем Астра
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Рейка
LVS писал(а):У меня тоже самое было только с Опелем Астра
На опеля проще достать запчасти, вон запчасти опель на жебрунова 4 продаются какие угодно смотрите, Скаробей-М продает их, в интернете их сайт называется вдопель и точка ру конечно же в конце, если хотите заказывайте запчасти там
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Рейка
А какие на сегодняшний день есть актуальные предложения по онлайн-магазиннам запчастей с адекватными ценами?
- АртемKolls
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2021, 15:02
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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