Prokl » 17 июн 2019, 00:02

LVS писал(а): У меня тоже самое было только с Опелем Астра

На опеля проще достать запчасти, вон запчасти опель на жебрунова 4 продаются какие угодно смотрите, Скаробей-М продает их, в интернете их сайт называется вдопель и точка ру конечно же в конце, если хотите заказывайте запчасти там