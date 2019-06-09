Мотопомпа

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Мотопомпа

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:12

Я тщательно покупаю хороший и качественный мотор-насос для работы, и теперь я ищу, где в Киеве я могу найти хороший, подскажите?


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Мотопомпа

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:12

Вам просто нужно найти нормальную компанию, которая занимается качественным авторизованным оборудованием, и желательно купить фирменный насос и не сильно сэкономить.
ymka
Фанат
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мотопомпа

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:13

Странно, почему у вас возникла проблема с покупкой мотопомпы, потому что мне кажется, что ее обычно легко купить, я сам купил ее в этой компании https://uvc-ua.com, они продают очень хорошее оборудование, поэтому вы можете сделать это. все для покупки.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мотопомпа

Новое сообщение LVS » 14 июн 2019, 10:06

Хорошие у них насосы только жаль цен не видно надо звонить уточнять как я понимаю
LVS
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Сообщения: 110
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Re: Мотопомпа

Новое сообщение Prokl » 14 июн 2019, 10:27

Вам для откачки воды нужен нормальный насос как я понимаю и поэтому решил вам посоветовать взять переносной дренажный насос на http://msv-nasko.ru это мощный грязевой насос, который имеет неплохие характеристики и хорошо себя зарекомендовал
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Мотопомпа

Новое сообщение Sakura » 15 апр 2020, 11:39

Можно посмотреть на сайте интернет магазина BTS Group https://hydro-part.com.ua. Там большой выбор гидравлического оборудования , так что наверняка найдете все необходимое. За качество можете не переживать.
Sakura
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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Re: Мотопомпа

Новое сообщение Weelka » 26 фев 2021, 06:44

Мы выбрали насос с измельчителем https://aquacrystal.com.ua/nasosnaya-tekhnika/kanalizacionnie-nasosi/ и трубы у нас не забиваются, так что и откачивать нечего.
Weelka
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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