шины

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шины

Новое сообщение Карабас » 10 июн 2019, 10:37

У меня вот шины спускает постоянно, не понимаю в чем может быть проблема, где можно новые шины купить?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: шины

Новое сообщение ВиллиВОнка » 10 июн 2019, 18:30

может они у вас какие то бракованные или вы не правилньо их накачали возможно перекачали
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: шины

Новое сообщение Dima » 11 июн 2019, 21:53

Здравствуйте,у меня вот была похожая проблема, оказалось что у меня шины вообще просто были бракованные, вот так вот. Я вот полностью поменял магазин в котором покупал раньше шины, теперь покупаю шины в этом - https://ekt.koleso.ru
Dima
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: шины

Новое сообщение LVS » 18 июн 2019, 20:45

Может просто на вулканизацию заедешь и тебе заделают шины
LVS
Писатель
 
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: шины

Новое сообщение Prokl » 18 июн 2019, 21:35

Держи сервис на котором есть нормальный шиномонтаж, заплатку тебе поставят там за 100 рублей, ну балансировку оплатишь возможно и работу, короче говоря все равно в сумме все вместе получится дешевле покупки новой резины http://yoka.pro/service/shinomontazh
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: шины

Новое сообщение OlgaDar » 09 авг 2019, 13:53

Когда понадобились новые шины долго искали качественные, нашли здесь - шины матадор - превосходное качество, гораздо лучше всех что у нас были до этого, проблем стало меньше с машиной.
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OlgaDar
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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