шины
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шины
У меня вот шины спускает постоянно, не понимаю в чем может быть проблема, где можно новые шины купить?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: шины
может они у вас какие то бракованные или вы не правилньо их накачали возможно перекачали
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: шины
Здравствуйте,у меня вот была похожая проблема, оказалось что у меня шины вообще просто были бракованные, вот так вот. Я вот полностью поменял магазин в котором покупал раньше шины, теперь покупаю шины в этом - https://ekt.koleso.ru
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: шины
Может просто на вулканизацию заедешь и тебе заделают шины
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: шины
Держи сервис на котором есть нормальный шиномонтаж, заплатку тебе поставят там за 100 рублей, ну балансировку оплатишь возможно и работу, короче говоря все равно в сумме все вместе получится дешевле покупки новой резины http://yoka.pro/service/shinomontazh
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: шины
Когда понадобились новые шины долго искали качественные, нашли здесь - шины матадор - превосходное качество, гораздо лучше всех что у нас были до этого, проблем стало меньше с машиной.
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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