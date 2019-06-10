новый комплект шин
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
новый комплект шин
Хочу купить новый комплект шин подскажите где можно такой купить недорого?
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: новый комплект шин
ну если честно новый комплект шин вы можете купить в интернете
- ВиллиВОнка
- Писатель
-
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
-
Re: новый комплект шин
Сегодняшние магазины шин, предлагают нам очень много различных брендов которые отличаются друг от друга по цене и качеству. Я сам всегда покупаю шины в магазине - https://strl.koleso.ru
- Dima
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
-
Re: новый комплект шин
Недавно ошиповал резину у нас на сервисе в Питере http://avto-ship.com решил что так безопаснее, потом люблю жить по принципу - готовь сани летом, потом очереди будут на ошиповку, новая резина мне не нужна, мне мою зимнюю ошиповать и отлично было бы
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: новый комплект шин
чего чего, а этого добра в нете полно, по любым параметрам
Огромный ассортимент резины, который постоянно пополняется, доступные цены! https://vashi-shiny.com.ua/catalogue/w/205/p/60/d/16/
- Victor6
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 окт 2019, 16:42
-
Re: новый комплект шин
А на наши машинки резина есть) Не хочется сильно пафасную резину на нашу старенькую ладу ставить. У нас две машины и обе нашего производства , autopromru.com , ланос и лада. Обе папины и он на них таксует, резину пора менять так как уже голая, хочется качественную но не за очень бешеные деньги
- zlajazaja
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 ноя 2019, 17:49
-
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6