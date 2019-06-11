Grebneva » 08 окт 2021, 18:37

Prokl писал(а): Переоборудование автобуса из фургона в пассажирский какие документы требует, и техпаспорт меняется?

Вам лучше с этим вопросом обратиться в «ЛюксЦентр», это лучшая компания по переоборудованию микроавтобусов. Они и с документацией решают вопросы, так что сделают все по высшему разряду. Муж не так давно загонял к ним свой бус на перетяжку салона https://luxcenter.com.ua/peretyazhka-salona.html Очень круто все сделали! Прикопаться не к чему) Так что в качестве их работы вы тоже разочарованы не будете, там реально профессионалы высокого уровня.