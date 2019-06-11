Документы на переоборудование
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Документы на переоборудование
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Документы на переоборудование
Prokl писал(а):Переоборудование автобуса из фургона в пассажирский какие документы требует, и техпаспорт меняется?
Премьер Бас автосервис работает с переоборудованием автобусов http://xn----8sbcoa5btidn9i.xn--p1ai у меня друг купил два автобуса и переоборудовала чтобы возить на море пассажиров, сейчас зарабатывает неплохие деньги на этом
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Документы на переоборудование
Prokl писал(а):Переоборудование автобуса из фургона в пассажирский какие документы требует, и техпаспорт меняется?
Вам лучше с этим вопросом обратиться в «ЛюксЦентр», это лучшая компания по переоборудованию микроавтобусов. Они и с документацией решают вопросы, так что сделают все по высшему разряду. Муж не так давно загонял к ним свой бус на перетяжку салона https://luxcenter.com.ua/peretyazhka-salona.html Очень круто все сделали! Прикопаться не к чему) Так что в качестве их работы вы тоже разочарованы не будете, там реально профессионалы высокого уровня.
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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