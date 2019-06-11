Документы на переоборудование

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Документы на переоборудование

Новое сообщение Prokl » 11 июн 2019, 23:48

Переоборудование автобуса из фургона в пассажирский какие документы требует, и техпаспорт меняется?


Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Документы на переоборудование

Новое сообщение LVS » 13 июн 2019, 14:02

Prokl писал(а):Переоборудование автобуса из фургона в пассажирский какие документы требует, и техпаспорт меняется?

Премьер Бас автосервис работает с переоборудованием автобусов http://xn----8sbcoa5btidn9i.xn--p1ai у меня друг купил два автобуса и переоборудовала чтобы возить на море пассажиров, сейчас зарабатывает неплохие деньги на этом

LVS
Фанат
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Документы на переоборудование

Новое сообщение Grebneva » 08 окт 2021, 18:37

Prokl писал(а):Переоборудование автобуса из фургона в пассажирский какие документы требует, и техпаспорт меняется?

Вам лучше с этим вопросом обратиться в «ЛюксЦентр», это лучшая компания по переоборудованию микроавтобусов. Они и с документацией решают вопросы, так что сделают все по высшему разряду. Муж не так давно загонял к ним свой бус на перетяжку салона https://luxcenter.com.ua/peretyazhka-salona.html Очень круто все сделали! Прикопаться не к чему) Так что в качестве их работы вы тоже разочарованы не будете, там реально профессионалы высокого уровня.

Аватара пользователя
Grebneva
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Grebneva и гости: 19

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group