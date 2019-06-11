Микроавтобус
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Микроавтобус
Сколько стоит переоборудовать фургон газели в пассажирский минибус и какой сервис может взяться за это дело?
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Микроавтобус
Ну конечно делайте задуманное, нужен нормальный автосервис по переоборудованию автобусов, вот вам такой http://xn----8sbcoa5btidn9i.xn--p1ai название Премьер Бас его, можете прямо сегодня подъехать к ним, они еще работают не закрылись сегодня
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Микроавтобус
Надеюсь они еще работают.
Нам бы тоже не помешало бы переоборудовать микроавтобусы под определенные функции (салон).
Микроавтобус у нас марки Комби Соболь. Машина новая. Покупали в https://amurgaz.com/catalog/sobol-4h4/kombi-sobol-4h4-gaz-27527-773/ в лизинг.
Переоборудование требуется так как в базовой модели нет тех конфигураций, которые нам нужно.
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Bambaleyla
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 19:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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