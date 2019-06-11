Bambaleyla » 25 окт 2022, 13:58

Надеюсь они еще работают.

Нам бы тоже не помешало бы переоборудовать микроавтобусы под определенные функции (салон).

Микроавтобус у нас марки Комби Соболь. Машина новая. Покупали в https://amurgaz.com/catalog/sobol-4h4/kombi-sobol-4h4-gaz-27527-773/ в лизинг.

Переоборудование требуется так как в базовой модели нет тех конфигураций, которые нам нужно.