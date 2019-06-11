Микроавтобус

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Микроавтобус

Новое сообщение Prokl » 11 июн 2019, 23:53

Сколько стоит переоборудовать фургон газели в пассажирский минибус и какой сервис может взяться за это дело?


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Re: Микроавтобус

Новое сообщение LVS » 13 июн 2019, 15:38

Ну конечно делайте задуманное, нужен нормальный автосервис по переоборудованию автобусов, вот вам такой http://xn----8sbcoa5btidn9i.xn--p1ai название Премьер Бас его, можете прямо сегодня подъехать к ним, они еще работают не закрылись сегодня
LVS
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Re: Микроавтобус

Новое сообщение Bambaleyla » 25 окт 2022, 13:58

Надеюсь они еще работают.

Нам бы тоже не помешало бы переоборудовать микроавтобусы под определенные функции (салон).

Микроавтобус у нас марки Комби Соболь. Машина новая. Покупали в https://amurgaz.com/catalog/sobol-4h4/kombi-sobol-4h4-gaz-27527-773/ в лизинг.

Переоборудование требуется так как в базовой модели нет тех конфигураций, которые нам нужно.

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