Где купить универсальный пламегаситель НА ЛАНСЕР 9?

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Где купить универсальный пламегаситель НА ЛАНСЕР 9?

Новое сообщение Kalipsoid » 23 июл 2019, 15:20

Собрался удалить на своём автомобиле катализаторы (4шт.) и вместо них врезать пламегасители. Может кто нибудь подскажет, где в МОСКВЕ можно купить универсальные пламегасители?


Kalipsoid
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 18:12
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Re: Где купить универсальный пламегаситель НА ЛАНСЕР 9?

Новое сообщение DREAD » 23 июл 2019, 17:55

Сделай из корпуса каталика сделать пламегаситель в СТО RS-AVTO в Мск!
DREAD
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 21:05
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Re: Где купить универсальный пламегаситель НА ЛАНСЕР 9?

Новое сообщение GameMen » 23 июл 2019, 22:38

Купить можешь с лёгкостью на СТО "Глушитель": https://euro-glush.ru/remont-vyhlopnoj- ... tsene.html в наличии все виды исполнения, размеры и калибры. На любой вкус и цвет. Также корпус чаще всего двухслойный. Ну и бывают также с рестрикторами и без.
GameMen
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 21:33
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