Многие ли из вас покупают техосмотр?
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Многие ли из вас покупают техосмотр?
Привет всем форумчанам с авто! Отпишитесь пожалуйста в этой теме, покупаете ли вы техосмотр или реально его проходите? Просто я все время реально езжу на СТО и прохожу его, один ли я такой интересно
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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