Многие ли из вас покупают техосмотр?

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Многие ли из вас покупают техосмотр?

Новое сообщение Kostara19 » 06 авг 2019, 06:36

Привет всем форумчанам с авто! Отпишитесь пожалуйста в этой теме, покупаете ли вы техосмотр или реально его проходите? Просто я все время реально езжу на СТО и прохожу его, один ли я такой интересно :D


Kostara19
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