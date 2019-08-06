Kostara19 » 06 авг 2019, 06:36

Привет всем форумчанам с авто! Отпишитесь пожалуйста в этой теме, покупаете ли вы техосмотр или реально его проходите? Просто я все время реально езжу на СТО и прохожу его, один ли я такой интересно