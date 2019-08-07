Нужно сделать техосмотр для ОСАГО

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Нужно сделать техосмотр для ОСАГО

Новое сообщение Liberator » 07 авг 2019, 00:00

Мне для оформления страхования на машину нужно сделать техосмотр и так как это следует сделать как можно скорее то я бы хотел получить совет как можно это сделать побыстрееmможете подсказать мне ?


Liberator
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Re: Нужно сделать техосмотр для ОСАГО

Новое сообщение Alyabyev » 07 авг 2019, 02:09

Так автосервис вам и поможет его сделать и вам просто нужно будет уточнить чтобы они давали сам потом талон о пройденном техосмотре который вам нужно будет предоставить в страховую компанию.
Alyabyev
Читатель
 
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