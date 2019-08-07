Нужно сделать техосмотр для ОСАГО
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Нужно сделать техосмотр для ОСАГО
Мне для оформления страхования на машину нужно сделать техосмотр и так как это следует сделать как можно скорее то я бы хотел получить совет как можно это сделать побыстрееmможете подсказать мне ?
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Нужно сделать техосмотр для ОСАГО
Так автосервис вам и поможет его сделать и вам просто нужно будет уточнить чтобы они давали сам потом талон о пройденном техосмотре который вам нужно будет предоставить в страховую компанию.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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