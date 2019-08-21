Факт что данный проект называли ущербным, и даже в последнее время его говорили что скоро закроют. Однако на сегодняшний день многие источники в интернете говорят о том что этот проект авторы продают...с чем это связано?
Продажа проекта Canadair Regional Jet
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Продажа проекта Canadair Regional Jet
Интересный факт, однако продажа проекта Canadair Regional Jet достаточно активно обсуждается в интернете.
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Харси
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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