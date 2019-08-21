Продажа проекта Canadair Regional Jet

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Продажа проекта Canadair Regional Jet

Новое сообщение Харси » 21 авг 2019, 10:04

Интересный факт, однако продажа проекта Canadair Regional Jet достаточно активно обсуждается в интернете.

Факт что данный проект называли ущербным, и даже в последнее время его говорили что скоро закроют. Однако на сегодняшний день многие источники в интернете говорят о том что этот проект авторы продают...с чем это связано?



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