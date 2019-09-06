Где продать ЖД вагон

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Где продать ЖД вагон

Новое сообщение pavelpaxom » 06 сен 2019, 04:01

Вопрос у меня экзотический. Срочно необходимо продать ЖД вагон, кто может сталкивался с подобным посоветуйте организацию, которая скупает б у вагоны, буду признателен за помощь и рекомендации.


pavelpaxom
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