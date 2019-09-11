Как лучше перевезти машину?

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Как лучше перевезти машину?

Новое сообщение Dimotrex » 11 сен 2019, 08:26

Всем привет. Такое дело - я сам из Новосибирска, а машину поеду покупать в Москву (там просто выбор побольше). Так вот, а как мне потом машину обратно в свой город перевести? За рулем ехать не хочу, долго гнать.


Dimotrex
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