Dimotrex » 11 сен 2019, 08:26

Всем привет. Такое дело - я сам из Новосибирска, а машину поеду покупать в Москву (там просто выбор побольше). Так вот, а как мне потом машину обратно в свой город перевести? За рулем ехать не хочу, долго гнать.