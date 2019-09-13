Купить водительские права

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Купить водительские права

Новое сообщение feropontova » 13 сен 2019, 03:20

Я сама научилась водить автомобиль, нет времени сдавать на права и посещать занятия в автошколе в связи с работой. Решила попросту купить водительские права, кто может посоветовать проверенную организацию, по продаже прав в Москве?


feropontova
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Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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