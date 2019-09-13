feropontova » 13 сен 2019, 03:20

Я сама научилась водить автомобиль, нет времени сдавать на права и посещать занятия в автошколе в связи с работой. Решила попросту купить водительские права, кто может посоветовать проверенную организацию, по продаже прав в Москве?