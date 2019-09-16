Что выбрать Kumho или Pirelli???
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Что выбрать Kumho или Pirelli???
Про кумхо везде только реклама, реальных отзывов не нашел, пирелли вроде и 2019 года, но отзывов тоже ноль.. Я из Кургана если что..
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Kadillak
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 сен 2019, 16:16
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