Что выбрать Kumho или Pirelli???

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Что выбрать Kumho или Pirelli???

Новое сообщение Kadillak » 16 сен 2019, 09:38

Про кумхо везде только реклама, реальных отзывов не нашел, пирелли вроде и 2019 года, но отзывов тоже ноль.. Я из Кургана если что..


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Kadillak
 
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Зарегистрирован: 12 сен 2019, 16:16
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