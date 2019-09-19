По полной

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

По полной

Новое сообщение glebushka » 19 сен 2019, 10:30

Толковый автоюрист у кого-то есть вообще чтобы помог разобраться, у меня друг влип по полной ДТП было с сыном начальника ГИБДД тол и области то ли города, короче аут полный


glebushka
Писатель
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group