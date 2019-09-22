Ремонт коробки-робота

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Ремонт коробки-робота

Новое сообщение GHazan » 22 сен 2019, 11:34

Последнее время коробка на авто стала очень дико тупить - передачи включаются с задержкой, в чем может быть проблема? Я так понимаю, нужно ехать в сервис. А какой сервис возьмется за ремонт роботизированной коробки передач?


GHazan
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Ремонт коробки-робота

Новое сообщение TukTuk » 22 сен 2019, 13:39

Ну так а машина какая хоть? А вообще зря вы купили авто с РКПП, ибо это самый неудачный вид трансмиссии который можно было придумать. Причем хоть на наших авто, хоть на японских, американских и т.д.
TukTuk
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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