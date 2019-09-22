TukTuk » 22 сен 2019, 13:39

Ну так а машина какая хоть? А вообще зря вы купили авто с РКПП, ибо это самый неудачный вид трансмиссии который можно было придумать. Причем хоть на наших авто, хоть на японских, американских и т.д.