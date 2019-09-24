Обслуживание фронтального погрузчика

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Обслуживание фронтального погрузчика

Новое сообщение Laurent » 24 сен 2019, 18:43

У меня на моем предприятии есть фронтальный погрузчик который необходимо будет обслужить и вот я ищу куда в Москве смогу обратиться на счет его обслуживания,вы мне можете посоветовать ?


Laurent
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
Вернуться к началу

Re: Обслуживание фронтального погрузчика

Новое сообщение Alyabyev » 24 сен 2019, 20:31

Ну тут я особо ничего страшного не вижу так как есть не мало вполне нормальных сервисных центров которые как раз занимаются обслуживанием подобной техники,просто по отзывам выбрать нужно будет вам хороший сервис.
Alyabyev
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Alyabyev, rollbo и гости: 10

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group