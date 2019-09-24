Alyabyev » 24 сен 2019, 20:31

Ну тут я особо ничего страшного не вижу так как есть не мало вполне нормальных сервисных центров которые как раз занимаются обслуживанием подобной техники,просто по отзывам выбрать нужно будет вам хороший сервис.