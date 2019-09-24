Обслуживание фронтального погрузчика
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Обслуживание фронтального погрузчика
У меня на моем предприятии есть фронтальный погрузчик который необходимо будет обслужить и вот я ищу куда в Москве смогу обратиться на счет его обслуживания,вы мне можете посоветовать ?
- Laurent
- Читатель
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
-
Re: Обслуживание фронтального погрузчика
Ну тут я особо ничего страшного не вижу так как есть не мало вполне нормальных сервисных центров которые как раз занимаются обслуживанием подобной техники,просто по отзывам выбрать нужно будет вам хороший сервис.
- Alyabyev
- Читатель
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Alyabyev, rollbo и гости: 10