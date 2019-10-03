Не работает кондиционер в машине
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Не работает кондиционер в машине
Есть тут автоспецы? У меня со вчерашнего дня почему то перестал работать кондиционер в машине. В чем может быть проблема? Внешне вроде кондиционер в порядке, утечек никаких не видно.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Re: Не работает кондиционер в машине
Да по внешнему виду определить исправность кондиционера невозможно... Это надо полностью его снимать, разбирать, тщательно осмотреть все патрубки и т.д.
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GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Не работает кондиционер в машине
Возможно дело не в какой-либо неисправности... Вы давно перезаправляли кондиционер? Если давно, то возможно в этом дело. Обратитесь в http://avto-holod.com, они вам скажут в чем дело и помогут.
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TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Не работает кондиционер в машине
Может стоит на диагностику заехать
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Не работает кондиционер в машине
На моем Нисане тоже как-то перестал работать кондиционер, думал что все там не так уж и сложно но оказалось полетел компрессор, нашел тут новый и приобрел https://kip-avto.ru/p349701818-92600-en22b-avto.html на техстанции мне поменяли за 40 минут и все дела
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Не работает кондиционер в машине
У нас такая же проблема, спасибо за советы!
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Margaret
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:51
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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