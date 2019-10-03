Не работает кондиционер в машине

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Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение lynaaa » 03 окт 2019, 08:51

Есть тут автоспецы? У меня со вчерашнего дня почему то перестал работать кондиционер в машине. В чем может быть проблема? Внешне вроде кондиционер в порядке, утечек никаких не видно.


lynaaa
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Re: Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение GHazan » 03 окт 2019, 11:01

Да по внешнему виду определить исправность кондиционера невозможно... Это надо полностью его снимать, разбирать, тщательно осмотреть все патрубки и т.д.
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Re: Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение TukTuk » 03 окт 2019, 13:20

Возможно дело не в какой-либо неисправности... Вы давно перезаправляли кондиционер? Если давно, то возможно в этом дело. Обратитесь в http://avto-holod.com, они вам скажут в чем дело и помогут.
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Re: Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение Prokl » 10 окт 2019, 13:15

Может стоит на диагностику заехать
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Re: Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение glebushka » 10 окт 2019, 13:23

На моем Нисане тоже как-то перестал работать кондиционер, думал что все там не так уж и сложно но оказалось полетел компрессор, нашел тут новый и приобрел https://kip-avto.ru/p349701818-92600-en22b-avto.html на техстанции мне поменяли за 40 минут и все дела
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Re: Не работает кондиционер в машине

Новое сообщение Margaret » 07 июн 2020, 13:09

У нас такая же проблема, спасибо за советы!
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