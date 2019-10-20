Сколько будет стоить перевозка небольшого груза с Германии в СПб?
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Сколько будет стоить перевозка небольшого груза с Германии в СПб?
Сколько может стоить перевозка вещей до 100 кг? И какой транспортной компанией пользоваться?
- Another Life
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 16:44
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Re: Сколько будет стоить перевозка небольшого груза с Германии в СПб?
Тут нужно конкретно спрашивать в транспортной компании, также имеет значение как вы будете перевозить свой груз..
- Detach
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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