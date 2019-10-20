Сколько будет стоить перевозка небольшого груза с Германии в СПб?

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Сколько будет стоить перевозка небольшого груза с Германии в СПб?

Новое сообщение Another Life » 20 окт 2019, 13:13

Сколько может стоить перевозка вещей до 100 кг? И какой транспортной компанией пользоваться?


Another Life
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Зарегистрирован: 09 июн 2019, 16:44
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Re: Сколько будет стоить перевозка небольшого груза с Германии в СПб?

Новое сообщение Detach » 20 окт 2019, 18:25

Тут нужно конкретно спрашивать в транспортной компании, также имеет значение как вы будете перевозить свой груз..
Detach
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
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