Решил аккумулятор для авто новый купить..
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Решил аккумулятор для авто новый купить..
Доброго времени суток. Хочу купить для своего автомобиля, новый аккумулятор, только я вот в них ничего не понимаю, а то возьму ещё плохого качества. Может вы форумчане мне дадите совет, какой аккумулятор лучше купить.
- TauRus
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- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 15:13
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