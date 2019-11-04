Решил аккумулятор для авто новый купить..

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Решил аккумулятор для авто новый купить..

Новое сообщение TauRus » 04 ноя 2019, 23:03

Доброго времени суток. Хочу купить для своего автомобиля, новый аккумулятор, только я вот в них ничего не понимаю, а то возьму ещё плохого качества. Может вы форумчане мне дадите совет, какой аккумулятор лучше купить.


TauRus
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