TauRus » 04 ноя 2019, 23:03

Доброго времени суток. Хочу купить для своего автомобиля, новый аккумулятор, только я вот в них ничего не понимаю, а то возьму ещё плохого качества. Может вы форумчане мне дадите совет, какой аккумулятор лучше купить.