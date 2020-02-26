Коммерческое авто
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Коммерческое авто
Хочу купить коммерческое авто, а если точнее, то ГАЗель с большой платформой, для грузоперевозок. Но средств пока немного, поэтому нужна машина с пробегом. Где можно в Саратове приобрести по доступной цене и чтобы была в рабочем состоянии?
- Вождь
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 фев 2020, 13:19
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Re: Коммерческое авто
Вождь писал(а):Хочу купить коммерческое авто, а если точнее, то ГАЗель с большой платформой, для грузоперевозок. Но средств пока немного, поэтому нужна машина с пробегом. Где можно в Саратове приобрести по доступной цене и чтобы была в рабочем состоянии?
Можете обратиться к официальному дилеру ГАЗ в городе – в компанию «Лидер». У неё можно купить коммерческие авто с пробегом (причем, самым разным) или абсолютно новые. Есть большой автопарк самых разных моделей. В качестве техники можете не сомневаться, поскольку, все машины проходят техническое обслуживание перед продажей. И, разумеется, даётся гарантия. Мы у них закупаемся.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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