Неваляшка » 26 фев 2020, 16:35

Вождь писал(а): Хочу купить коммерческое авто, а если точнее, то ГАЗель с большой платформой, для грузоперевозок. Но средств пока немного, поэтому нужна машина с пробегом. Где можно в Саратове приобрести по доступной цене и чтобы была в рабочем состоянии?

Можете обратиться к официальному дилеру ГАЗ в городе – в компанию «Лидер». У неё можно купить коммерческие авто с пробегом (причем, самым разным) или абсолютно новые. Есть большой автопарк самых разных моделей. В качестве техники можете не сомневаться, поскольку, все машины проходят техническое обслуживание перед продажей. И, разумеется, даётся гарантия. Мы у них закупаемся.