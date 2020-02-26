Коммерческое авто

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Коммерческое авто

Новое сообщение Вождь » 26 фев 2020, 13:20

Хочу купить коммерческое авто, а если точнее, то ГАЗель с большой платформой, для грузоперевозок. Но средств пока немного, поэтому нужна машина с пробегом. Где можно в Саратове приобрести по доступной цене и чтобы была в рабочем состоянии?


Вождь
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2020, 13:19
Вернуться к началу

Re: Коммерческое авто

Новое сообщение Неваляшка » 26 фев 2020, 16:35

Вождь писал(а):Хочу купить коммерческое авто, а если точнее, то ГАЗель с большой платформой, для грузоперевозок. Но средств пока немного, поэтому нужна машина с пробегом. Где можно в Саратове приобрести по доступной цене и чтобы была в рабочем состоянии?

Можете обратиться к официальному дилеру ГАЗ в городе – в компанию «Лидер». У неё можно купить коммерческие авто с пробегом (причем, самым разным) или абсолютно новые. Есть большой автопарк самых разных моделей. В качестве техники можете не сомневаться, поскольку, все машины проходят техническое обслуживание перед продажей. И, разумеется, даётся гарантия. Мы у них закупаемся.

Аватара пользователя
Неваляшка
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group