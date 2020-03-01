Сколько сейчас, хотя бы примерно, будет стоить оклейка фар авто плёнкой?

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Сколько сейчас, хотя бы примерно, будет стоить оклейка фар авто плёнкой?

Новое сообщение gambit » 01 мар 2020, 22:09

Сколько сейчас, хотя бы примерно, будет стоить оклейка фар авто плёнкой?


gambit
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Сообщения: 87
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Сколько сейчас, хотя бы примерно, будет стоить оклейка фар авто плёнкой?

Новое сообщение wenow » 01 мар 2020, 23:06

В зависимости от того, кто конкретно будет её осуществлять. Например, по вполне доступной цене оклейка фар плёнкой осуществляется вот в этом автотехцентре https://autosvet.com.ua/avtovinil . Сам туда обращался, и качеством предоставленной мне услуги тоже остался доволен.
wenow
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Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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