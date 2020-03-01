Сколько сейчас, хотя бы примерно, будет стоить оклейка фар авто плёнкой?
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Сколько сейчас, хотя бы примерно, будет стоить оклейка фар авто плёнкой?
Сколько сейчас, хотя бы примерно, будет стоить оклейка фар авто плёнкой?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Сколько сейчас, хотя бы примерно, будет стоить оклейка фар авто плёнкой?
В зависимости от того, кто конкретно будет её осуществлять. Например, по вполне доступной цене оклейка фар плёнкой осуществляется вот в этом автотехцентре https://autosvet.com.ua/avtovinil . Сам туда обращался, и качеством предоставленной мне услуги тоже остался доволен.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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