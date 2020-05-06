Диагностическая карта

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Диагностическая карта

Новое сообщение gambit » 06 май 2020, 14:19

Где я могу быстро оформить диагностическую карту для ОСАГО?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Диагностическая карта

Новое сообщение wenow » 06 май 2020, 14:21

Я в свое время оформлял в этой компании https://xn--80aaicduq3c.xn--p1ai . Сотрудники сделали все быстро, на протяжение 30 минут, да и стоила эта процедура не очень много. Рекомендую!
wenow
Читатель
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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