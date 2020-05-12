Присадки

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Присадки

Новое сообщение ЕвгенийБ » 12 май 2020, 11:35

Обязательно добавлять разные присадки в технические жидкости автомобиля?


ЕвгенийБ
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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Re: Присадки

Новое сообщение Filipov Valeriy » 12 май 2020, 15:26

Скажем так, если вы хотите продлить срок эксплуатации своего авто, тогда не помешало бы их применять. Я когда купил поддержанный автомобиль, первым делом поехал в автосервис Ойлер, чтобы заменить расходники и другие комплектующие. Там же ребята мне и посоветовали применять для улучшения технических свойств жидкостей присадки Винс https://oiler.ua/masla/avtohimija/prisadki/filter/wynns/ . У этой марки широкий ассортимент видов для разных предназначений. Можете сами позвонить менеджеру салона по номеру телефона (044) 353-81-46 он поможет и вам подобрать присадки.

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Filipov Valeriy
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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