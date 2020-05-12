Присадки
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Присадки
Обязательно добавлять разные присадки в технические жидкости автомобиля?
- ЕвгенийБ
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
-
Re: Присадки
Скажем так, если вы хотите продлить срок эксплуатации своего авто, тогда не помешало бы их применять. Я когда купил поддержанный автомобиль, первым делом поехал в автосервис Ойлер, чтобы заменить расходники и другие комплектующие. Там же ребята мне и посоветовали применять для улучшения технических свойств жидкостей присадки Винс https://oiler.ua/masla/avtohimija/prisadki/filter/wynns/ . У этой марки широкий ассортимент видов для разных предназначений. Можете сами позвонить менеджеру салона по номеру телефона (044) 353-81-46 он поможет и вам подобрать присадки.
-
Filipov Valeriy
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5