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Re: Присадки Filipov Valeriy » 12 май 2020, 15:26 Скажем так, если вы хотите продлить срок эксплуатации своего авто, тогда не помешало бы их применять. Я когда купил поддержанный автомобиль, первым делом поехал в автосервис Ойлер, чтобы заменить расходники и другие комплектующие. Там же ребята мне и посоветовали применять для улучшения технических свойств жидкостей присадки Винс https://oiler.ua/masla/avtohimija/prisadki/filter/wynns/ . У этой марки широкий ассортимент видов для разных предназначений. Можете сами позвонить менеджеру салона по номеру телефона (044) 353-81-46 он поможет и вам подобрать присадки.

Filipov Valeriy Сообщения: 3 Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11 Личное сообщение Вернуться к началу

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