Filipov Valeriy » 20 май 2020, 23:28

Недавно попал автомобилен в глубокую яму, неделю проездил все было нормально. А сейчас начало подтекать масло в районе рулевой рейки и передняя подвеска создает стук. Скажите, в чем может быть причина?