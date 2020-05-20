Ремонт авто
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ремонт авто
Недавно попал автомобилен в глубокую яму, неделю проездил все было нормально. А сейчас начало подтекать масло в районе рулевой рейки и передняя подвеска создает стук. Скажите, в чем может быть причина?
-
Filipov Valeriy
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
-
Re: Ремонт авто
Я конечно могу и ошибаться, но скорее всего у вам проблема в рулевой рейке, ну в каком-то из узлов точно. Лучше бы поехать на диагностику, там точно вам скажут. Вы из какого города? Я просто одессит, и сам ремонтировал месяц назад рулевую рейку на СТО "Гидромастер" . Вот их сайт http://gidromaster.od.ua/ можете ознакомиться с услугами, или же позвонить по номеру телефонов +38 096 393 94 61, +38 093 282 75 24 для записи на обслуживание или консультации.
- ЕвгенийБ
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10