Ремонт авто

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Ремонт авто

Новое сообщение Filipov Valeriy » 20 май 2020, 23:28

Недавно попал автомобилен в глубокую яму, неделю проездил все было нормально. А сейчас начало подтекать масло в районе рулевой рейки и передняя подвеска создает стук. Скажите, в чем может быть причина?


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Re: Ремонт авто

Новое сообщение ЕвгенийБ » 21 май 2020, 00:30

Я конечно могу и ошибаться, но скорее всего у вам проблема в рулевой рейке, ну в каком-то из узлов точно. Лучше бы поехать на диагностику, там точно вам скажут. Вы из какого города? Я просто одессит, и сам ремонтировал месяц назад рулевую рейку на СТО "Гидромастер" . Вот их сайт http://gidromaster.od.ua/ можете ознакомиться с услугами, или же позвонить по номеру телефонов +38 096 393 94 61, +38 093 282 75 24 для записи на обслуживание или консультации.
ЕвгенийБ
 
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