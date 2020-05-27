gambit » 27 май 2020, 11:03

Любовь без памяти, брызги шампанского и первый супружеский поцелуй – при вступлении в брак никто не думает о возможности прекращения союза. Даже несмотря на причину развода, бракоразводный процесс занимает много времени. В 60% разводов возникают разногласия, которые предполагают консультации адвоката по семейным делам.

Как гласит Семейный кодекс РФ, брак может быть расторгнут только в том случае, если он зарегистрирован официально. Процедура происходит через суд или в судебном порядке. Если нет несовершеннолетних детей, каждый из супругов согласен на расторжение брака, то развод протекает быстро. Уже по одному заявлению мужа или жены союз может быть расторгнут уполномоченными органами. Но для начала необходимо собрать бланк о расторжении брака. Брак также может быть прекращен в одностороннем порядке по заявлению мужа или жены в следующих случаях: супруг пропал без вести, является недееспособным, осужден более, чем на 3 года. Но если имеются споры, связанные с имуществом, детьми, то суд рассматривает заявление индивидуально, учитывая интересы последних. О том, какие нужны документы для развода вы сможете ознакомиться на сайте. ЗАГС необходим для того, чтобы расторгнуть брак. Поэтому чтобы это сделать потребуется письменное прошение в учреждение. На сайте указана вся необходимая информация.

Документ следует составить на отдельном листе, где предоставляется такая информация: ФИО супруги или мужа, наименование органа, телефон, дата рождения, национальность и гражданство, образование, место проживания и дополнительная информация.

Если кто-то из пары не может явиться в ЗАГС, то следует предоставить 2 заявления от каждого из супругов. Важным моментом является то, что документы должны быть заверены у юриста. Скачать бланк можно на этом сайте.