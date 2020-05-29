gambit » 29 май 2020, 15:54

Предприятие ofisniy-pereezd-moskva.ru предлагает качественный, оперативный переезд из офиса на другой объект. Опытные и компетентные сотрудники перевезут не только мелкую технику, но и любую мебель, выполнят сложные перевозки тяжелых и крупногабаритных предметов. К таковым относят сейфы, печатающие, копировальные машинки, архивы и многое другое. Но самое главное, что офисный переезд в Москве обойдется недорого, будет выполнен в строго обозначенные сроки, независимо от сложности поставленной задачи. Как правило, для транспортировки тяжелого оборудования, а также хрупких предметов машины обиваются специальной тканью и оборудуются ремнями.

При желании заказать офисный переезд, необходимо для начала связаться с менеджером, который подробно расскажет об услуге и определит цену. Можно выбрать различные варианты упаковки. Но зачастую специалисты предприятия заблаговременно приезжают на объект, чтобы доставить коробки, различные материалы, которые потребуются в процессе. Ваши сотрудники должны будут собрать свои вещи, архивы, бумаги. Специалисты компании разъяснят то, какие упаковки для чего предназначены. Что касается расценок, то они формируются, исходя из количества кабинетов, объема вещей, который необходимо перевезти, пакета услуг.

Менеджер, который руководит вашим переездом, вышлет вам инструкцию, которую необходимо будет разослать среди сотрудников. Что гарантирует предприятие:

- материальную ответственность за имущество, которое планируется перевезти. Все это фиксируется в договоре

- страхование

- все вопросы решаются максимально быстро, эффективно и качественно

- предоставляется полный пакет документов

- бесплатный выезд мастера для оценки ситуации

- можно заказать услугу в любое время

- цены на офисный переезд всегда доступные

- опыт, профессионализм сотрудников