Тонировка авто по госту

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Тонировка авто по госту

Новое сообщение Харси » 27 июл 2020, 16:53

Кто сталкивался и знает как провести тонировку авто, при этом в рамках закона, или по госту как еще имеются упоминания в интернете.

Посоветуйте куда обратится, желательно недорогая мастерская, в Москве или недалеко от города.



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Re: Тонировка авто по госту

Новое сообщение Габриция » 27 июл 2020, 16:58

Поищите именно среди местных фирм предложения, которых к слову достаточно много...
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Re: Тонировка авто по госту

Новое сообщение Сабрина » 27 июл 2020, 17:13

Все фирмы предлагают по госту - гос стандартам, проводить тонировку. Уверяю вас что как раз с этим не проблема, другой более важный момент за выбором именно приличного варианта для выполнения работы. Итак, именно здесь https://www.tonirovkaauto.com/tonirovka-po-gost/ тонировка стекол автомобиля в Москве точно по действующим ГОСТу можно заказать. Делают работу за 1-2 дня, при этом дают гарантию на работу.
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