Посоветуйте куда обратится, желательно недорогая мастерская, в Москве или недалеко от города.
Тонировка авто по госту
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Тонировка авто по госту
Кто сталкивался и знает как провести тонировку авто, при этом в рамках закона, или по госту как еще имеются упоминания в интернете.
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Харси
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Тонировка авто по госту
Поищите именно среди местных фирм предложения, которых к слову достаточно много...
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: Тонировка авто по госту
Все фирмы предлагают по госту - гос стандартам, проводить тонировку. Уверяю вас что как раз с этим не проблема, другой более важный момент за выбором именно приличного варианта для выполнения работы. Итак, именно здесь https://www.tonirovkaauto.com/tonirovka-po-gost/ тонировка стекол автомобиля в Москве точно по действующим ГОСТу можно заказать. Делают работу за 1-2 дня, при этом дают гарантию на работу.
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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