Перевозки из Кореи
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Перевозки из Кореи
Подскажите, надежную компанию которая занимается перевозками груза из Кореи в Украину?
- Nasintoia
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:19
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Re: Перевозки из Кореи
Если вам нужна компания, которая предоставляет качественные услуги доставки товара из Кореи за не большие деньги, советую обратиться в Изи Карго. Мы не однократно у них заказывали перевозки из Кореи https://easycargo.ua/uslugi/dostavka-iz-korei-v-ukrainu-morem/ Цены у них адекватные и претензий никаких нет лично)
- alexbordug
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:16
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Re: Перевозки из Кореи
А что будете перевозить?
- Con
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 17:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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