Выдвижные дуги багажника

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Выдвижные дуги багажника

Новое сообщение Filipov Valeriy » 18 сен 2020, 10:53

Кто пользовался выдвижными дугами багажника на машине? Поделитесь, стоит брать вообще такую установку?


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Filipov Valeriy
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Re: Выдвижные дуги багажника

Новое сообщение ЕвгенийБ » 24 сен 2020, 21:16

Я два года назад заказывал на этом сайте https://autovojage.ru/bagazhniki-na-kryshu-avtomobilya/ehlementy-bagazhnikov/poperechnye-dugi/vydvizhnye-dugi-bagazhnika-thule-slidebar-162-893/ выдвижные дуги. Что могу сказать конструкция крепкая, абсолютно надежная перевозка грузка, дуги имеют европейскую сертификацию безопасности по стандарту. Так что смело, можете покупать, тем более что соотношения цены и качества просто идеальны. Заходите на сайт тот, что скинул выше, там вы уж точно найдете подходящие для вас выдвижные дуги.
ЕвгенийБ
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Re: Выдвижные дуги багажника

Новое сообщение Filipov Valeriy » 28 сен 2020, 12:57

Да, спасибо! А с доставкой у них как? Вижу, что пишут, бесплатная, так ли это?
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Filipov Valeriy
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