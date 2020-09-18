Выдвижные дуги багажника
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Выдвижные дуги багажника
Кто пользовался выдвижными дугами багажника на машине? Поделитесь, стоит брать вообще такую установку?
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: Выдвижные дуги багажника
Я два года назад заказывал на этом сайте https://autovojage.ru/bagazhniki-na-kryshu-avtomobilya/ehlementy-bagazhnikov/poperechnye-dugi/vydvizhnye-dugi-bagazhnika-thule-slidebar-162-893/ выдвижные дуги. Что могу сказать конструкция крепкая, абсолютно надежная перевозка грузка, дуги имеют европейскую сертификацию безопасности по стандарту. Так что смело, можете покупать, тем более что соотношения цены и качества просто идеальны. Заходите на сайт тот, что скинул выше, там вы уж точно найдете подходящие для вас выдвижные дуги.
- ЕвгенийБ
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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Re: Выдвижные дуги багажника
Да, спасибо! А с доставкой у них как? Вижу, что пишут, бесплатная, так ли это?
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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