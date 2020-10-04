На сколько безопасен отогрев авто

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На сколько безопасен отогрев авто

Новое сообщение Zlatha » 04 окт 2020, 21:06

Видела сегодня в сети интересное видео как зимой отогревают авто при помощи тепловой пушки. Обходится такая услуга порядка 1000 рублей час, при этом хочется понять на сколько автомобиль в безопасности после такого обогрева, есть какие либо риски испортить авто?


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Re: На сколько безопасен отогрев авто

Новое сообщение JardY » 04 окт 2020, 21:58

Вот лично не доводилось сталкиваться с подобной услугой, хотя как таковая услуга в интернете пользуется спросом. Могу точно сказать что именно стоит информацию о подобной услуге искать в интернете, при этом о ней имеются как позитивные так и негативные отзывы. И знаете, упирается все в то что не все фирмы профессионалы своего дела и это стоит учитывать при заказе услуги как таковой.
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