На сколько безопасен отогрев авто
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На сколько безопасен отогрев авто
Видела сегодня в сети интересное видео как зимой отогревают авто при помощи тепловой пушки. Обходится такая услуга порядка 1000 рублей час, при этом хочется понять на сколько автомобиль в безопасности после такого обогрева, есть какие либо риски испортить авто?
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Zlatha
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 сен 2020, 12:08
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Re: На сколько безопасен отогрев авто
Вот лично не доводилось сталкиваться с подобной услугой, хотя как таковая услуга в интернете пользуется спросом. Могу точно сказать что именно стоит информацию о подобной услуге искать в интернете, при этом о ней имеются как позитивные так и негативные отзывы. И знаете, упирается все в то что не все фирмы профессионалы своего дела и это стоит учитывать при заказе услуги как таковой.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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