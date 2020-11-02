Автоскупка
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Автоскупка
Может кто-то знает и подскажет, что делать, если у меня есть авто, которое нужно продать, но мне не хотелось бы на свалку или еще куда. Просто хотелось бы найти магазин для продажи или какого-то супчика товаров подобного типа. Прошу что-то посоветовать, а то эта проблема уже давно меня волнует. Спастбо)
- JART88
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 15:06
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Re: Автоскупка
Вы бы смогли намного быстрее ее продать уже давно, просто стоило размещать объявления на форумах для автомобилистов и во всех паблика своего города. Сто процентов кто-то бы заинтересовался предложением. Только время зря потеряли, а может и деньги даже.
- LOLA123
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:50
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Re: Автоскупка
Смотрите,я с братом продали сюда наши машины, потому что более выгодных условий нигде не смогли найти. https://avto-skupka-dorogo.ru/vykup-kreditnyx-avto я вот ни разу не пожалел о том, что продал авто именно им. Так что и вы можете поступить так де. Цены у них просто шикарные, так что вы останетесь довольны)
- QWERTY1011
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 авг 2020, 23:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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