JART88 » 02 ноя 2020, 15:40

Может кто-то знает и подскажет, что делать, если у меня есть авто, которое нужно продать, но мне не хотелось бы на свалку или еще куда. Просто хотелось бы найти магазин для продажи или какого-то супчика товаров подобного типа. Прошу что-то посоветовать, а то эта проблема уже давно меня волнует. Спастбо)