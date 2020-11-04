Организация похорон

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Организация похорон

Новое сообщение AlexTT » 04 ноя 2020, 02:37

Куда обратиться в Москве, чтобы организовали похороны?


AlexTT
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 02:35
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Re: Организация похорон

Новое сообщение Tyubik » 04 ноя 2020, 02:41

Вы можете обратиться по поводу ритуальных услуг в московскую фирму МосГупРутиал https://mosgupritual.ru/ Когда-то мне тоже нужно было организовать похороны, я к ним обращался - ребята сделали все под ключ, учли все до мелочей. Рекомендую.
Tyubik
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 02:38
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