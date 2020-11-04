Организация похорон
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Организация похорон
Куда обратиться в Москве, чтобы организовали похороны?
- AlexTT
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 02:35
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Re: Организация похорон
Вы можете обратиться по поводу ритуальных услуг в московскую фирму МосГупРутиал https://mosgupritual.ru/ Когда-то мне тоже нужно было организовать похороны, я к ним обращался - ребята сделали все под ключ, учли все до мелочей. Рекомендую.
- Tyubik
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 02:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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