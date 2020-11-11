Где арендовать машину?

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Где арендовать машину?

Новое сообщение Hermut » 11 ноя 2020, 19:15

Познакомился с одной девушкой в Николаеве, и пригласил её на свидание. Я вообще из соседнего города, ну вот уже приехал и в Николаев. Хотел бы узнать где здесь можно арендовать автомобиль, подскажите пожалуйста.


Hermut
 
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Re: Где арендовать машину?

Новое сообщение Stesha » 11 ноя 2020, 21:43

Вообще много компаний которые предоставляют автомобили в аренду, в интернете вы можете спокойно найти контакты. Ничего в этом сложного так-то нету!
Stesha
 
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Re: Где арендовать машину?

Новое сообщение Roman » 11 ноя 2020, 22:41

Николаев это мой родной город, поэтому здесь я знаю практически все и всех. Так вот когда моя машина была в ремонте, я обращался в компанию -https://sibavto.ua/nikolaev и арендовал себе автомобиль на это время. Автопарк достаточно большой, можно подобрать понравившееся авто.
Roman
 
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