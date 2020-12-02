Зимние шины
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Зимние шины
Всем привет. В прошлом году я приобрел очень плохие зимние шины. В этом году не хочу совершить эту ошибку и ищу качественный магазин в Киеве. Вы не знаете где их приобрести?
- Hermut
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 авг 2020, 15:04
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Re: Зимние шины
Я вот тоже думаю уже поменять резину, но пока что недостаточно денег. Потому что думаю может автомобиль себе новый взять, или мотоцикл. Ну на зиму мотоцикл точно не вариант. а вот осень и лето самый оптимальный вариант наверное
- Roman
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 01:07
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Re: Зимние шины
Сейчас проще всего выбрать зимние автошины онлайн, и с этим никто не поспорит. Вот я допустим заказывал на свой автомобиль автошины здесь - https://profshina.kiev.ua/shiny/zimnie/205-60-r16 проверенный магазин с положительными отзывами. Так что можете здесь смело заказывать автошины!)
- Stesha
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 03:13
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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