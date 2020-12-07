Candori » 07 дек 2020, 17:48

От каких-то очень больших повреждений вы, естественно, машину не убережете - просто нужно не ездить по опасным местам. Хотя сейчас есть достаточно неплохие специальная антигравийная защита - пленка для авто, такого плана, как на сайте by-tuning.ru которые защитят от небольших царапин. Причем оклейка авто есть как для самого кузова, так и для стекол и фар.