Con » 12 дек 2020, 17:52

Kolla писал(а): Хочу себе еще зимние шины купить, но вот знаю что протектор это чуть ли не главный фактор выбора шин. Какой он должен быть, что купить действительно крутые шины.

Что-то вы очень сильно заморачиваетесь по этому поводу. Я вот отзывы читаю в интернете и по этим отзывам себе шины выбираю. Ну конечно себе еще шины по цене выбираю, это для меня очень важно.