Вопрос по протектору зимних шин

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Вопрос по протектору зимних шин

Новое сообщение Kolla » 12 дек 2020, 17:33

Хочу себе еще зимние шины купить, но вот знаю что протектор это чуть ли не главный фактор выбора шин. Какой он должен быть, что купить действительно крутые шины.


Kolla
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2020, 22:39
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Re: Вопрос по протектору зимних шин

Новое сообщение Con » 12 дек 2020, 17:52

Kolla писал(а):Хочу себе еще зимние шины купить, но вот знаю что протектор это чуть ли не главный фактор выбора шин. Какой он должен быть, что купить действительно крутые шины.

Что-то вы очень сильно заморачиваетесь по этому поводу. Я вот отзывы читаю в интернете и по этим отзывам себе шины выбираю. Ну конечно себе еще шины по цене выбираю, это для меня очень важно.

Con
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 17:27
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