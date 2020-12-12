Вопрос по протектору зимних шин
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Вопрос по протектору зимних шин
Хочу себе еще зимние шины купить, но вот знаю что протектор это чуть ли не главный фактор выбора шин. Какой он должен быть, что купить действительно крутые шины.
- Kolla
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 22:39
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Re: Вопрос по протектору зимних шин
Kolla писал(а):Хочу себе еще зимние шины купить, но вот знаю что протектор это чуть ли не главный фактор выбора шин. Какой он должен быть, что купить действительно крутые шины.
Что-то вы очень сильно заморачиваетесь по этому поводу. Я вот отзывы читаю в интернете и по этим отзывам себе шины выбираю. Ну конечно себе еще шины по цене выбираю, это для меня очень важно.
- Con
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 17:27
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