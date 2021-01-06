ограждение из стекла
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ограждение из стекла
Где вы заказывали ограждение из стекла для дома? Как используете? Мне надо для лестницы.
- Соломон
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 14:15
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Re: ограждение из стекла
У нас на кухне такое ограждение стоит, этот материал прекрасно сочетается с деревом, камнями и металлами. Его уход не требует серьезных усилий. Такие изделия можно очищать обычным моющим средством для окон. А заказывали в компании https://glasso.ua/steklyannye-ograzhdenyya/ и вам рекомендую.
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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