Laluna » 11 янв 2021, 15:08

Добрый день. Было бы неплохо прогуляться по страницам сайтов компаний-посредников, чтобы узнать об условии покупки машины на аукционе в США и доставки авто в нашу страну. Приходилось ли кому-то из вас покупать за границей автомобили?