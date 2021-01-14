Подскажите
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Подскажите
Привет. Планирую переезд. Вещей много, плюс мебель, техника. Подскажите кто, к кому, может, обращался?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Привет. Мы с мужем тоже столкнулись с этой проблемой. Переезжали из одного города в другой. Так же с мебелью, вещами и различной техникой. Мне посоветовали обратиться сюда http://energo16.ru . Переезд прошел очень хорошо, хотя мы очень переживали, что может, что-то разбиться. Но нет, все доставили без всяких там накладок. Услугами остались очень довольны. Рекомендую.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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