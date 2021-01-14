Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 14 янв 2021, 11:50

Привет. Планирую переезд. Вещей много, плюс мебель, техника. Подскажите кто, к кому, может, обращался?


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Неваляшка
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 14 янв 2021, 13:20

Привет. Мы с мужем тоже столкнулись с этой проблемой. Переезжали из одного города в другой. Так же с мебелью, вещами и различной техникой. Мне посоветовали обратиться сюда http://energo16.ru . Переезд прошел очень хорошо, хотя мы очень переживали, что может, что-то разбиться. Но нет, все доставили без всяких там накладок. Услугами остались очень довольны. Рекомендую.
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Laluna
Читатель
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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