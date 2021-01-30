Перевозка умершего до морга

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Перевозка умершего до морга

Новое сообщение Miklakova » 30 янв 2021, 14:25

Здравствуйте, кто с перевозкой умершего до морга может помочь? Нужно срочно. В Москве брать скончался. Соседи тревогу забили, что делать то? Там вообще никого...


Miklakova
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Re: Перевозка умершего до морга

Новое сообщение Суворова » 30 янв 2021, 14:35

Господи, соболезную вам искренне. Не буду вдаваться в подробности, у вас и так то наверное на душе кошки скребут. Вот что скажу, перевозкой тела в морг занимается новая https://ritual.ru/ritualnie-uslugi/trupoperevozka/ ритуальная компания. Транспорт под эти нужды у них специализированный. Ребята там крепкие работают. Делают все как нужно. Попробуйте связаться с компанией.
Суворова
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Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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