Перевозка умершего до морга
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Перевозка умершего до морга
Здравствуйте, кто с перевозкой умершего до морга может помочь? Нужно срочно. В Москве брать скончался. Соседи тревогу забили, что делать то? Там вообще никого...
- Miklakova
- Читатель
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
-
Re: Перевозка умершего до морга
Господи, соболезную вам искренне. Не буду вдаваться в подробности, у вас и так то наверное на душе кошки скребут. Вот что скажу, перевозкой тела в морг занимается новая https://ritual.ru/ritualnie-uslugi/trupoperevozka/ ритуальная компания. Транспорт под эти нужды у них специализированный. Ребята там крепкие работают. Делают все как нужно. Попробуйте связаться с компанией.
- Суворова
- Читатель
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2