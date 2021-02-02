Какую машину лучше взять

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Какую машину лучше взять

Новое сообщение Candori » 02 фев 2021, 11:13

Посоветуйте, пожалуйста, нормальную машину для покупки, а то денег насобирал, но теперь начались муки выбора - не хочется прогадать.


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Re: Какую машину лучше взять

Новое сообщение Arletremi » 02 фев 2021, 14:17

Я советую вам сразу брать машину нормального производителя - желательно немецкого - как не крути, а у них самые лучшие машины
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Re: Какую машину лучше взять

Новое сообщение Dalefu » 02 фев 2021, 18:06

Приличных вариантов сейчас достаточно много, причем японские и корейские машины, последнее время, уже ничуть не уступают немецким. Поэтому, выбрать что-то конкретное действительно, сложно, так что попробуйте заглянуть сюда: http://auto-sites.ru/autosalon/sts-motors/ там есть модели разных производителей - посмотрите, посидите за рулем - возможно это поможет вам определиться или, по крайней мере, даст пищу к размышлениям.
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Re: Какую машину лучше взять

Новое сообщение FedirR » 17 фев 2021, 18:20

Также интересует этот вопрос. Я думал посмотреть сначала по стоимости обслуживания машины. А потом делать выводы
Авторазборка, автомобильные запчасти https://autobot.com.ua/
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