Какую машину лучше взять
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Какую машину лучше взять
Посоветуйте, пожалуйста, нормальную машину для покупки, а то денег насобирал, но теперь начались муки выбора - не хочется прогадать.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Какую машину лучше взять
Я советую вам сразу брать машину нормального производителя - желательно немецкого - как не крути, а у них самые лучшие машины
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Какую машину лучше взять
Приличных вариантов сейчас достаточно много, причем японские и корейские машины, последнее время, уже ничуть не уступают немецким. Поэтому, выбрать что-то конкретное действительно, сложно, так что попробуйте заглянуть сюда: http://auto-sites.ru/autosalon/sts-motors/ там есть модели разных производителей - посмотрите, посидите за рулем - возможно это поможет вам определиться или, по крайней мере, даст пищу к размышлениям.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Какую машину лучше взять
Также интересует этот вопрос. Я думал посмотреть сначала по стоимости обслуживания машины. А потом делать выводы
Авторазборка, автомобильные запчасти https://autobot.com.ua/
- FedirR
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 фев 2021, 18:15
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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