Утилизация отходов
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Утилизация отходов
Добрый день, столкнулись с проблемой поиска фирмы по приему металлолома , которая сможет самовывозом забрать вторсырье. Это не так и просто, в основном везде мелкие приемки. Потом попалась случайно на глаза прием металлолом в Сочи . Они оказывают полный спектр услуг, от демонтажа и найма необходимой техники, до самовывоза и оценки вторсырья. На сайте имеется более подробная информация.
- berkon
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:03
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Re: Утилизация отходов
Тоже в своё время была такая проблема. Но я её решил
- ValentinDerkovsky
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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